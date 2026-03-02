Iran-Israel War: हमले से पहले PM मोदी को इजरायल बुलाने का क्या था नेतन्याहू का मकसद?

एक्सिओस.कॉम वेबसाइट ने अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि हमले में देरी की वजह खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना और सामंजस्य बैठाना था। रिपोर्ट में कहा कि इस देरी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को डिप्लोमेसी और जंग में से किसी एक को चुनने के लिए एक और हफ्ता मिल गया। इस पर वह दो महीने से चल रहे थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिनेवा में हुए आखिरी राउंड की बातचीत से ईरान को डील करने का एक आखिरी मौका मिला था। लेकिन, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। दरअसल, 17 Feb को U.S-ईरान बातचीत का दूसरा राउंड बिना किसी खास प्रोग्रेस के खत्म होने के बाद अमेरिका और इजरायल ने मिलिट्री प्लानर चार दिन बाद यानि 21 फरवरी को तय किया था, लेकिन हमले को मंजूरी नहीं मिली।