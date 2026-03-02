खामेनेई के बाद उनके बेटे की भी हत्या! अमेरिकी-इज़रायली हमले में हुई मौत!

युद्ध की वजह से ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। ऐसे में ईरान न सिर्फ इज़रायल पर, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान के हमलों से इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अन्य वो देश जहाँ ईरान हमले कर रहा है, में भी जान-माल नुकसान भी हुआ है। 3 अमेरिकी सैनिक भी इज़रायली हमलों में मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि युद्ध में ऐसा ही होता है और आने वाले समय में और अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह युद्ध करीब एक महीने तक चल सकता है।