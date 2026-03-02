West Asia Crisis: जंग में फंसे भारतीयों की वापसी की मुहिम, जानें कब-कितने विमान पहुंचेंगे भारत, और क्या है सरकार का रैस्क्यू प्लान ?

वर्तमान में ईरान, इजरायल और आसपास के देशों का एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) कॉमर्शियल विमानों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद है। इसके चलते 350 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, निकासी उड़ानों (Evacuation Flights) की सटीक तारीख और विमानों की संख्या की घोषणा अभी नहीं की गई है। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सुरक्षित हवाई मार्ग (Safe Corridor) की मंजूरी मिलेगी, एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल खाड़ी देशों से आने वाले विमानों को ओमान के दक्षिणी हिस्से से लंबा रूट लेकर संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक किसी भी रैस्क्यू या कामर्शियल विमान के भारत पहुंचने की कोई तारीख या समय आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है।