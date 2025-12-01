Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में 16 सैनिकों की मौत

टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान को गहरा जख्म देते हुए सेना के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 01, 2025

TTP attacks Pakistan army convoy

TTP attacks Pakistan army convoy (Photo - Video screenshot)

पाकिस्तान (Pakistan) में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - टीटीपी (Tehrik-e-Taliban Pakistan - TTP) नाम का संगठन अक्सर ही पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बनाता है। अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) से समर्थन की बदौलत टीटीपी ने पाकिस्तान में दहशत फैलाई हुई है। टीटीपी और सेना के बीच चल रही जंग में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हुए गहरा जख्म दिया है।

घात लगाकर किया सेना के काफिले पर हमला

टीटीपी के पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक और मामला सामने आया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के बन्नू (Bannu) जिले में टीटीपी ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर रविवार की रात को हमला कर दिया। जिस समय टीटीपी ने हमला किया, उस समय पाकिस्तानी सेना का काफिला बन्नू जिले के मोमंद खेल कस्बे में आज़ाद मंडी बाज़ार की ओर बढ़ रहा था। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस हमले की उम्मीद नहीं थी।

सेना की गाड़ियाँ बनीं आग का गोला

टीटीपी के इस हमले से पाकिस्तानी सेना की गाड़ियाँ आग का गोला बन गईं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की गाड़ियाँ जलती हुई दिख रही हैं।

16 सैनिकों की मौत

टीटीपी के इस हमले में पाकिस्तान के 16 सैनिकों की मौत हो गई। पहले मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा 10 बताया जा रहा था, जो बाद में बढ़कर 16 हो गया।

मामले की जांच शुरू

पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। टीटीपी के जिन आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमले किया, उनकी तलाश की जा रही है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ेगा तनाव

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही काफी तनाव है। टीटीपी के इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना इस हमले का बदला लेने के लिए टीटीपी के ठिकानों पर हमले के साथ ही अफगानिस्तान में भी एयरस्ट्राइक्स कर सकती है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Dec 2025 06:40 am

Published on:

01 Dec 2025 06:27 am

Hindi News / World / पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में 16 सैनिकों की मौत

