पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में 16 सैनिकों की मौत

टीटीपी के पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक और मामला सामने आया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के बन्नू (Bannu) जिले में टीटीपी ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर रविवार की रात को हमला कर दिया। जिस समय टीटीपी ने हमला किया, उस समय पाकिस्तानी सेना का काफिला बन्नू जिले के मोमंद खेल कस्बे में आज़ाद मंडी बाज़ार की ओर बढ़ रहा था। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस हमले की उम्मीद नहीं थी।