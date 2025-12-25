नजर रखिए, नजरिया नहीं- इंस्टाग्राम को लेकर Army की गाइडलाइन, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्स ऐप को लेकर ये कहा

Indian Army Vs Passive Use: भारतीय सेना ने हनीट्रैप (Honeytrap Prevention)और डेटा लीक होने का तोड़ निकाल लिया (Indian Army Social Media Policy) है। सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की (Indian Army Vs Passive Use) हैं। इस नीति में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), क्वोरा, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्काइप और लिंक्डइन जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि सेना के कार्मिक सोशल मीडिया से जानकारी तो ले सकें, लेकिन कोई संवेदनशील बात लीक न हो और सुरक्षा से समझौता भी न हो। यह नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और सभी यूनिट्स को भेज दी गई है। ध्यान रहे कि सेना ने हनीट्रैप और डेटा लीक से बचने के लिए 2020 में 89 ऐप्स बैन किए थे। अब 'पैसिव यूज' (Passive Use Rules) से जवान जागरूक रहेंगे, लेकिन सक्रिय नहीं रह पाएंगे।