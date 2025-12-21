21 दिसंबर 2025,

रविवार

पटना

आर्मी से फरार जवान निकला पाकिस्तानी जासूस, बिहार में ग्रेनेड और हेरोइन के साथ गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के रक्सौल बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना से फरार जवान राजबीर सिंह उर्फ फौजी को ग्रेनेड और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी और ड्रग्स के बदले देश की गोपनीय जानकारियां साझा करने का आरोप है।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 21, 2025

bihar news

पुलिस की गिरफ्त में आतंकी

Bihar News: बिहार के सीमावर्ती इलाके से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर से भारतीय सेना के एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और नार्को-टेरर नेटवर्क का हिस्सा होने के गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के रहने वाले राजबीर सिंह उर्फ ​​'फौजी' के रूप में हुई है।

ग्रेनेड और 500 ग्राम हेरोइन के साथ दबोचा गया

पुलिस के मुताबिक, राजबीर को हरैया रक्सौल पुलिस स्टेशन और पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) के जॉइंट ऑपरेशन में कस्टम चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड और लगभग 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि वह नेपाल के रास्ते देश से भागने की कोशिश कर रहा था।

2011 में जॉइन की आर्मी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, राजबीर सिंह 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। 2022 में वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया। आरोप है कि ड्रग्स की खेप के लालच में उसने सेना से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दुश्मन देश को देना शुरू कर दिया।

अमृतसर ग्रामीण के घरिंडा थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत जासूसी का मामला दर्ज होने के बाद फरवरी 2025 में राजबीर सेना से फरार हो गया। इसके बाद वह नेपाल में छिपकर ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। इसी कड़ी में उसका पाकिस्तान कनेक्शन और मजबूत होता चला गया।

महिला थाने पर ग्रेनेड हमले की साजिश में भी नाम

पुलिस का दावा है कि राजबीर और उसके साथियों ने हरियाणा के सिरसा में महिला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले की साजिश भी रची थी। हमले में इस्तेमाल किया गया ग्रेनेड और उसके लिए फंडिंग उसी नेटवर्क ने मुहैया कराई थी। इस मामले में राजबीर के करीबी साथी चिराग को पहले ही फाजिल्का से गिरफ्तार किया जा चुका है, और उसके पास से हेरोइन और हथियार बरामद हुए थे।

‘नार्को-आतंकी मॉड्यूल’ का अहम मोहरा

सुरक्षा एजेंसियों का मानना ​​है कि राजबीर सिंह नार्को-टेरर मॉड्यूल में एक अहम कड़ी था। जहां ड्रग्स के बदले हथियार और खुफिया जानकारी का लेन-देन होता था। पूछताछ में यह भी पता चला कि उसने मिलिट्री के कुछ और लोगों को भी पाकिस्तानी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी।

यूरोप भागने की थी योजना

पाकिस्तानी हैंडलर राजबीर को नेपाल के रास्ते यूरोप में बसाने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान, उसकी हरकतों का पता रक्सौल बॉर्डर पर चला, और सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया। एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ से सेना से जुड़ी जानकारी लीक होने, ड्रग्स-हथियारों की सप्लाई चेन और पाकिस्तान-नेपाल कनेक्शन के बारे में कई बड़े खुलासे होंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / आर्मी से फरार जवान निकला पाकिस्तानी जासूस, बिहार में ग्रेनेड और हेरोइन के साथ गिरफ्तार

