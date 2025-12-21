आर्मी से फरार जवान निकला पाकिस्तानी जासूस, बिहार में ग्रेनेड और हेरोइन के साथ गिरफ्तार

पाकिस्तानी हैंडलर राजबीर को नेपाल के रास्ते यूरोप में बसाने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान, उसकी हरकतों का पता रक्सौल बॉर्डर पर चला, और सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया। एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ से सेना से जुड़ी जानकारी लीक होने, ड्रग्स-हथियारों की सप्लाई चेन और पाकिस्तान-नेपाल कनेक्शन के बारे में कई बड़े खुलासे होंगे।