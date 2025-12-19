19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: ‘सेटिंग नहीं कर पाए… और कैंडिडेट हार गया’ जीतन राम मांझी पर कांग्रेस का हमला, BJP ने किया बचाव

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठ गया है। इस बार इसके बीच में हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 19, 2025

bihar politics

जीतन राम मांझी वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी के एक वायरल वीडियो ने बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। वीडियो सामने आने के बाद पहले राजद और अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा करते हुए इसे “वोट चोरी का सबूत” करार दिया और चुनाव आयोग को कतघरे में खड़ा किया है।

क्या कहा कांग्रेस ने?

वायरल वीडियो में कही गई बातों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, " ये है वोट चोरी का सबूत। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने DM से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2,700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए DM ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। "

पोस्ट में कांग्रेस ने आगे लिखा कि इस बयान से साफ है। नरेंद्र मोदी, BJP और इनके सहयोगी दल 'वोट चोरी' करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।

बीजेपी का पलटवार, मांझी के बयान का बचाव

इस विवाद पर बीजेपी भी सामने आ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांझी के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मांझी ने कहीं भी नियम तोड़कर चुनाव जिताने की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने नियमानुसार ईवीएम की सही गिनती और परिणाम घोषित होने की बात कही थी।

दिलीप जायसवाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी खुद कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हारी है। जैसे कि रामगढ़ सीट पर 30 वोट से, ढाका सीट पर 178 वोट से और फारबिसगंज सीट पर करीब 150 वोट से। उन्होंने कहा कि अगर एक भी वोट इधर-उधर किया जा सकता, तो बीजेपी भी उन सीटों पर जीत जाती।

ऑब्जर्वर विवाद का जिक्र

बीजेपी नेता ने सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अंतिम राउंड में एनडीए उम्मीदवार 18 हजार वोट से आगे थीं, लेकिन एक ऑब्जर्वर के कारण रिजल्ट को घंटों रोका गया। बाद में चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही परिणाम घोषित हुआ। उनका कहना था कि कुछ मामलों में तकनीकी या प्रशासनिक देरी होती है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि चुनाव में धांधली हुई।

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी यह कहते नजर आ रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक उम्मीदवार बुरी तरह हार रहा था, लेकिन डीएम से बात होने के बाद वही उम्मीदवार 2700 वोट से जीत गया। मांझी के अनुसार, इस बार उस उम्मीदवार ने संपर्क नहीं किया, इसलिए वह चुनाव हार गया।

ये भी पढ़ें

Hijab Controversy: चेहरा दिखाए बिना न नौकरी, न परीक्षा, न वोटिंग की मिले अनुमति… हिजाब विवाद पर BJP नेता की बड़ी मांग
पटना
hijab controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

19 Dec 2025 02:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: ‘सेटिंग नहीं कर पाए… और कैंडिडेट हार गया’ जीतन राम मांझी पर कांग्रेस का हमला, BJP ने किया बचाव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.