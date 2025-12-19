Bihar Politics: ‘सेटिंग नहीं कर पाए… और कैंडिडेट हार गया’ जीतन राम मांझी पर कांग्रेस का हमला, BJP ने किया बचाव

वायरल वीडियो में कही गई बातों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, " ये है वोट चोरी का सबूत। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने DM से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2,700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए DM ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। "