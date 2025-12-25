8 घंटों तक नहीं मिला इलाज, कनाडा के अस्पताल में तड़प-तड़प के भारतीय शख्स की मौत

प्रशांत के परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें छाती में दर्द महसूस होने के बाद उनके ऑफिस का एक साथी उन्हें अस्पताल ले गए जहां शुरुआती जांच के बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशांत के पिता कुमार श्रीकुमार तुरंत अस्पताल पहुंचे। प्रशांत के के पिता ने कहा, उसने मुझे देखते ही कहा की पापा मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूं। पिता के अनुसार, उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को बताया कि उनका दर्द 10 में से 15 के स्तर पर था इसके बाद प्रशांत की ईसीजी की गई और उनके परिवार को बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद प्रंशात का परिवार उनके साथ अस्पताल में इंतजार करता रहा।