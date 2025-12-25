8 घंटों तक नहीं मिला इलाज, कनाडा के अस्पताल में तड़प-तड़प के भारतीय शख्स की मौत

कनाडा से एक दुखद ख़बर सामने आयी है। यहां अस्पताल में घंटों तक इलाज नहीं मिलने के चलते एक भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत हो गई है। पीड़ित को छाती में दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया था लेकिन यहां उन्हें लंबे समय तक उचित इलाज नहीं दिया गया जिसके चलते श्रीकुमार को हार्ट अटैक आ गया। मृतक की पहचान 44 वर्षीय प्रशांत श्रीकुमार के के रूप में हुई है, वो एडोमोंटन में नौकरी करते थे। 22 दिसंबर को प्रशांत को ऑफिस में काम करते वक्त अचानक सीने में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया था।
अस्पताल पहुंचने पर तेज दर्द के बावजूद प्रशांत को तुरंत इलाज नहीं दिया गया बल्कि उन्हें आठ घंटे से ज़्यादा समय तक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के वेटिंग एरिया में बैठाए रखा। लंबे समय तक दर्द सहने के बाद प्रशांत को हार्ट अटैक आ गया जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
प्रशांत के परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें छाती में दर्द महसूस होने के बाद उनके ऑफिस का एक साथी उन्हें अस्पताल ले गए जहां शुरुआती जांच के बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशांत के पिता कुमार श्रीकुमार तुरंत अस्पताल पहुंचे। प्रशांत के के पिता ने कहा, उसने मुझे देखते ही कहा की पापा मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूं। पिता के अनुसार, उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को बताया कि उनका दर्द 10 में से 15 के स्तर पर था इसके बाद प्रशांत की ईसीजी की गई और उनके परिवार को बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद प्रंशात का परिवार उनके साथ अस्पताल में इंतजार करता रहा।
