अराजकता और हिंसा के बीच बीएनपी नेता ने दी शांति की उम्मीद, 17 साल बाद लौटे तारिक ने और क्या कहा

BNP नेता तारिक रहमान ने रैली को संबोधित किया (Photo-IANS)
बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले मुख्य राजनीतिक दल बीएनपी (बांग्लदेश नेशनेलिस्ट पार्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से वतन लौट आए। उनके स्वागत में आयोजित की गई एक सभा को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की शांति और गरिमा बनाए रखना हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तारिक ने कहा, आज बांग्लादेश के लोग बोलने का अपना अधिकार वापस पाना चाहते हैं। वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से हासिल करना चाहते हैं। तारिक ने कहा कि यह देश पहाड़ों और मैदानों के लोगों का है, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का है। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा घर से निकल सके और सुरक्षित वापस लौट सके। तारिक ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रभावशाली शक्तियों के एजेंट अभी भी साजिशों में लिप्त हैं। हमें धैर्य रखना होगा। हमें सावधानी बरतनी होगी।
