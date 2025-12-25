25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

विदेश

बांग्लादेश पहुंचते ही तारिक रहमान ने रैली को किया संबोधित, कहा- हमने दो बार देश को आजाद कराया अब…

तारिक रहमान ने कहा कि आज समय है कि हम सब एकजुट हों; यहां पर सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। हमें मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाना है।

भारत

Ashib Khan

Dec 25, 2025

तारिक रहमान ने ढाका में रैली को संबोधित किया (Photo-IANS)

Tarique Rahman Rally: बांग्लादेश में चुनाव से पहले हालात बिगड़ गए हैं। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान लंदन में 17 साल देश निकाला झेलने के बाद गुरुवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे। BNP के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया। वहीं रहमान ने ढाका में एक रैली को संबोधित किया।

अल्लाह का शुक्रिया किया अदा

रैली को संबोधित करते हुए तारिक रहमान ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी मातृभूमि में वापस लौट आए हैं। रहमान ने आगे कहा कि हमने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया, फिर हमने 2024 में फिर से आजाद कराया। रहमान के इस बयान पर रैली में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। 

एकजुट होने की कही बात

जनसभा को संबोधित करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि आज समय है कि हम सब एकजुट हों; यहां पर सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। हमें मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाना है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पार्टी के राजनीतिक नजरिए में एकता और बराबर प्रतिनिधित्व सबसे अहम होगा।

शांति की अपील की

उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए देश में शांति की अपील की और कहा कि वे बांग्लादेश में स्थिरता और शांति पक्का करने के लिए काम करेंगे। रहमान ने कहा, “चाहे पुरुष हों, औरतें हों, या बच्चे हों, बांग्लादेश की शांति और इज्ज़त बनाए रखना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे और अपना मनचाहा बांग्लादेश बनाएंगे।”

हादी का किया जिक्र

अपने भाषण के दौरान उन्होंने उस्मान हादी का भी जिक्र किया। रहमान ने कहा कि उस्मान हादी ने एक डेमोक्रेटिक बांग्लादेश का सपना देखा था और वादा किया कि BNP उस नजरिए को पूरा करने के लिए काम करेगी।

तारिक रहमान ने कहा, "उन्होंने डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए अपनी जान दे दी," और कहा कि पार्टी डेमोक्रेटिक नियमों और संस्थाओं को फिर से बनाने के लिए कमिटेड रहेगी।

Updated on:

25 Dec 2025 05:03 pm

Published on:

25 Dec 2025 04:46 pm

