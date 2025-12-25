बांग्लादेश पहुंचते ही तारिक रहमान ने रैली को किया संबोधित, कहा- हमने दो बार देश को आजाद कराया अब…

Tarique Rahman Rally: बांग्लादेश में चुनाव से पहले हालात बिगड़ गए हैं। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान लंदन में 17 साल देश निकाला झेलने के बाद गुरुवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे। BNP के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया। वहीं रहमान ने ढाका में एक रैली को संबोधित किया।