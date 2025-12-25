बांग्लादेश के धुरंधर ‘रहमान’ की डॉन की तरह ‘बुलेटप्रूफ’ एंट्री, बिल्ली भी साथ आई, रैली में उमड़े लाखों लोग

Tariq Rahman Dhaka Entry: बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा (Bangladesh Election 2026) होने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान करीब 17 वर्षों के लंबे स्वनिर्वासन के बाद आखिरकार अपने वतन लौट आए (Tarique Rahman Return Dhaka) हैं। ब्रिटेन से ढाका पहुंचे रहमान का स्वागत किसी फिल्मी नायक की तरह हुआ। एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल तक लाखों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे पूरा शहर 'बीएनपी मय' नजर आया। तारिक रहमान की यह वापसी बेहद खास रही। वे अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान, बेटी जैमा रहमान (BNP Leader Homecoming) और अपनी पालतू बिल्ली 'जीबू' के साथ लौटे। सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए विशेष रूप से बुलेटप्रूफ गाड़ियां व्यवस्थित की गई थीं। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, समर्थकों के जोश ने ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक थाम दिया। पालतू बिल्ली जीबू की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जिसे उनके करीबियों के साथ लाया गया था।