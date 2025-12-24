सावधान! बांग्लादेश का ‘धुरंधर’ आ रहा है: तारिक रहमान की वापसी से सियासत में भूचाल

Tarique Rahman Homecoming: बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसे तूफान की आहट सुनाई दे रही है, जो पूरे दक्षिण एशिया के समीकरण बदल सकता है। इस देश की राजनीति के 'क्राउन प्रिंस' माने जाने वाले तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी होने जा रही है। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सर्वेसर्वा हैं। उनके लौटने की खबर मात्र से ढाका की सड़कों पर हलचल बढ़ गई है और अंतरिम सरकार ने उनके स्वागत के लिए ढाका में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। खबरों की मानें तो ढाका हवाई अड्डे से लेकर उनके आवास तक लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान उतरते ही गिरफ्तारी देंगे या अंतरिम सरकार उन्हें 'सेफ पैसेज' देगी।