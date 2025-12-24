बांग्लादेश में ‘भारत विरोधी’ भावनाएं कौन भड़का रहा है ? रिश्तों में ज़हर घोलने वाले गुनहगार पहचानें

Bangladesh Unrest: बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक और सामाजिक माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। 'इंक़लाब मंच' के संयोजक शरीफ़ उस्मान हादी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस आक्रोश का रुख़ अब मीडिया संस्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों की ओर मुड़ गया है, जिन्हें प्रदर्शनकारी 'भारत का हिमायती' करार दे रहे हैं। उग्र भीड़ ने ढाका में दो प्रमुख समाचार पत्रों 'प्रथम आलो' और 'द डेली स्टार' के कार्यालयों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने इन संस्थानों पर 'भारत का दलाल' होने और पूर्ववर्ती कथित 'फ़ासीवादी' सरकार का साथ देने का आरोप लगाया। केवल मीडिया ही नहीं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र 'छायानट भवन' में भी तोड़फोड़ और आगज़नी की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये संस्थाएं देश की 'असली आज़ादी' और इस्लामी पहचान के मार्ग में बाधा हैं।