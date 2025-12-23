दिल्ली में बवाल, बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भारी झड़प

Deepu Chandra Das Lynching Protest: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर लिंचिंग के विरोध में दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारी प्रदर्शन (Delhi VHP protest Bangladesh) हुआ। इसमें विश्व हिंदू परिषद (विहिप), सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी "भारत माता की जय", "यूनुस सरकार होश में आओ" और "हिंदुओं की हत्या बंद करो" जैसे नारे (Deepu Chandra Das Lynching Protest) लगा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। मौके से सामने आई तस्वीरें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति (Deepu Chandra Das lynching) पर बढ़ता जन-आक्रोश बयां कर रही हैं।