बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद कोलकाता में भारी बवाल, यूनुस के पुतले को पहनाए गए चप्पल-जूते

पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेता आशुतोष चटर्जी ने कहा कि विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा- इंसानियत पर हमला हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जा रहे हैं। इसमें धर्म को मत लाओ। बीजेपी इस मुद्दे का ध्रुवीकरण करना चाहती है। हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी सही थीं। विदेश मंत्री को जागना चाहिए।