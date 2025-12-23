23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद कोलकाता में भारी बवाल, यूनुस के पुतले को पहनाए गए चप्पल-जूते

बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद भारत में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुहम्मद यूनुस के पुतले जलाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 23, 2025

बांग्लादेश में हिंदू शख्स की हत्या के बाद कोलकाता में बवाल। (फोटो- ANI)

बांग्लादेश में हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या के बाद अब भारत में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर भारी संख्या में सोमवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के पुतले जलाए गए। यहां तक कि पुतले पर चप्पल-जूतों की माला भी पहनाई गई।

उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सोमवार को कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बवाल काटा।

क्या बोले कांग्रेस नेता?

पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेता आशुतोष चटर्जी ने कहा कि विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा- इंसानियत पर हमला हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जा रहे हैं। इसमें धर्म को मत लाओ। बीजेपी इस मुद्दे का ध्रुवीकरण करना चाहती है। हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी सही थीं। विदेश मंत्री को जागना चाहिए।

मामले पर सरकार से संज्ञान लेने का आग्रह

इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र से संज्ञान लेने का आग्रह किया था।

यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना के बाद हुआ।

भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपू दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था और 18 दिसंबर को उसके शव को लटकाकर आग लगा दी गई थी हालांकि, बाद में यह बात सामने आई कि उस पर लगे ईशनिंदा के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद थे।

द डेली स्टार ने मैमनसिंह के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल्ला अल मामून के हवाले से बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मी ने भालुका पुलिस को बताया कि श्रमिकों के एक समूह ने दीपू पर फैक्ट्री के अंदर हमला किया, उस पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

फैक्ट्री सूत्रों ने द डेली स्टार को बताया कि हमलावर बाद में दीपू को फैक्ट्री परिसर से बाहर ले गए, जहां स्थानीय लोग भी हमले में शामिल हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। अब तक इस मामले में लगभग 12 गिरफ्तारी हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

23 Dec 2025 09:01 am

Hindi News / National News / बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद कोलकाता में भारी बवाल, यूनुस के पुतले को पहनाए गए चप्पल-जूते

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.