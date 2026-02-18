गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI Summit खाली करने के आदेश, चीनी रोबोट को बताया था Made in India

समिट के एक्सपो सेक्शन में विश्वविद्यालय ने ‘ओरियन’ नाम से एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया था। वीडियो क्लिप में प्रोफेसर नेहा सिंह इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित एक स्वदेशी नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि यह रोबोट निगरानी और मॉनिटरिंग जैसे कार्य कर सकता है और कैंपस में स्वतंत्र रूप से मूव करता है। लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद इसे लेकर कुछ और ही बातें सामने आने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट वास्तव में चीन की कंपनी 'यूनिट्री' का मॉडल यूनिट्री गो2 है। यूजर्स ने डिजाइन, मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर की तुलना करते हुए कहा कि यह इन हाउस डेवलपमेंट नहीं बल्कि रेडीमेड मशीन है। इसके बाद यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।