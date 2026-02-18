18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AI Impact Summit 2026: ‘अपनी भाषा-अपना डेटा’ फॉर्मूले से दुनिया को चौंकाने जा रहा भारत

India AI Impact Summit 2026: इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में ‘स्केलिंग इंपैक्ट फ्रॉम इंडियाज सॉवरेन एआइ एंड डेटा’ सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत एआइ का सिर्फ उपभोक्ता न बनकर वैश्विक स्तर पर एआइ सिस्टम का निर्माता कैस बने।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

image

शादाब अहमद

Feb 18, 2026

Sovereign AI India, India AI Impact Summit 2026, Indigenous AI model India,

एआइ से बदलेगा भारत का विकास मॉडल (Photo-IANS)

AI Impact Summit 2026: भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में इसी स्वदेशी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ‘सॉवरेन एआइ’ की अवधारणा के जरिए देश केवल तकनीक अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि विकास का अपना मॉडल गढऩे की तैयारी में है। लक्ष्य साफ है कि डेटा पर राष्ट्रीय नियंत्रण, भारतीय भाषाओं के अनुरूप स्वदेशी एआइ सिस्टम और ऐसे समाधान जो खेती, इलाज, पढ़ाई और बैंकिंग जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को सीधे बेहतर बनाएं।

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में ‘स्केलिंग इंपैक्ट फ्रॉम इंडियाज सॉवरेन एआइ एंड डेटा’ सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत एआइ का सिर्फ उपभोक्ता न बनकर वैश्विक स्तर पर एआइ सिस्टम का निर्माता कैस बने। एआइ शोध को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे वित्तीय समावेशन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सार्थक और समावेशी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एआइ को भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप ढालना आवश्यक है।

क्या है सॉवरेन एआइ

एआइ मॉडल का विकास देश के भीतर हो, जिसका डेटा, सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर राष्ट्रीय नियंत्रण हो। यह मॉडल भारतीय भाषाओं और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता कम होनी चाहिए।

आम आदमी का जीवन कैसे बदलेगा सॉवरेन एआइ

  1. अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं: भारत में करोड़ों लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अगर एआइ मॉडल विदेशी डेटा पर आधारित होंगे, तो वे स्थानीय भाषाओं और संदर्भों को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। स्वदेशी होने से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी स्थानीय भाषाओं में अधिक सटीक और आसान रूप में मिल सकेगी।
  2. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में मदद: फसल रोग पहचान, मौसम पूर्वानुमान और बाजार कीमत की जानकारी एआइ के जरिए सीधे किसान तक पहुंच सकती है।
  3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार : ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक जांच और डायग्नोस्टिक टूल्स एआइ के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं।
  4. शिक्षा और कौशल विकास: छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार डिजिटल ट्यूटर और व्यक्तिगत सीखने की सुविधा मिल सकती है।
  5. रणनीतिक मजबूती: सरकारी सेवाओं, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी एआइ मॉडल होने से डेटा सुरक्षा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी

चुनौतियां भी कम नहीं

  • गहन शोध (डीप रिसर्च) से जुड़ी प्रतिभा की कमी
  • दीर्घकालिक नवाचार निवेश के अंतर को दूर करने की आवश्यकता
  • डिजिटल खाई को कम करना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India AI Impact Summit 2026

Published on:

18 Feb 2026 02:23 pm

Hindi News / National News / AI Impact Summit 2026: ‘अपनी भाषा-अपना डेटा’ फॉर्मूले से दुनिया को चौंकाने जा रहा भारत

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP में शामिल होने से पहले भूपेन बोरा ने किया बड़ा खुलासा, कहा- अचानक उस रात…

Bhupen Borah, Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदने से पहले देखें रेट, 18 फरवरी को टूट गए सारे रिकॉर्ड

Gold Silver Rate
कारोबार

SC में ED का दावा: ‘हमें डराया गया’, ममता बनर्जी पर छापे में दखल के आरोप, 18 मार्च तक टली सुनवाई

Enforcement Directorate, Supreme Court of India, West Bengal, Mamata Banerjee,
राष्ट्रीय

मांस-मछली पर सियासत? आखिर में बिहार के मांस बैन पर क्यों भड़क उठीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘हम कोई विवाद नहीं चाहते’, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर हुए बवाल पर सरकार की दो टूक, एआई समिट को लेकर की बड़ी घोषणा

India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.