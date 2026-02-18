AI Impact Summit 2026: ‘अपनी भाषा-अपना डेटा’ फॉर्मूले से दुनिया को चौंकाने जा रहा भारत

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में ‘स्केलिंग इंपैक्ट फ्रॉम इंडियाज सॉवरेन एआइ एंड डेटा’ सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत एआइ का सिर्फ उपभोक्ता न बनकर वैश्विक स्तर पर एआइ सिस्टम का निर्माता कैस बने। एआइ शोध को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे वित्तीय समावेशन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सार्थक और समावेशी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एआइ को भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप ढालना आवश्यक है।