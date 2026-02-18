‘हम कोई विवाद नहीं चाहते’, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर हुए बवाल पर सरकार की दो टूक, एआई समिट को लेकर की बड़ी घोषणा

India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में चल रहे इंडिया एआई इम्पेक्ट समिट 2026 के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। समिट के दौरान प्रदर्शित किए गए एक ‘रोबोटिक डॉग’ को लेकर उठे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया खाली करने का निर्देश दिया है। इसी पर बयान देते हुए इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के सचिव की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार कोई भी विवाद नहीं चाहती है।