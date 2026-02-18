BJP में शामिल होने से पहले भूपेन बोरा ने किया बड़ा खुलासा, कहा- अचानक उस रात…

भूपेन कुमार बोरा ने कहा, "मैंने कांग्रेस पार्टी को 32 साल दिए। कांग्रेस ने मुझे विधायक (MLA) से APCC अध्यक्ष बनाया। जब मैं 2021 में अध्यक्ष बना तो कांग्रेस AIUDF के साथ गठबंधन में थी। मैंने वह गठबंधन तोड़ा। उसके बाद मैंने INDIA गठबंधन बनने से पहले 16 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। उपचुनाव में तय हुआ कि एक सीट CPI(ML) को दी जाएगी, लेकिन अचानक उस रात एक अलग व्यक्ति के नाम की घोषणा की गई जो कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं था। गौरव गोगोई वह सीट नहीं जिता पाए। 9 फरवरी को गठबंधन को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे फिर से गठबंधन बनाने के लिए कहा गया। मैंने बातचीत शुरू की। 11 तारीख को गौरव गोगोई ने कहा कि आप अकेले नहीं, रकीबुल हुसैन को भी साथ ले लीजिए। मैं सभी पार्टियों से बात कर रहा था, लेकिन 13 तारीख को गौरव गोगोई ने ऐलान किया कि भूपेन बोरा ने गलतफहमी पैदा की है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत क्यों किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने राहुल गांधी से भी कहा कि मैं ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।"