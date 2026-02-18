SC में ED का दावा: ‘हमें डराया गया’, ममता बनर्जी पर छापे में दखल के आरोप, 18 मार्च तक टली सुनवाई

ED Raid Controversy: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में उसे “आतंकित” किया गया। SC ने उस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी, जिसमें एजेंसी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के आंगन और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।