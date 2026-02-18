भूपेन बोरा की वजह से राहुल गांधी को बदलना पड़ा स्टाइल, फिर भी नहीं माने; जानें इनसाइड पूरी स्टोरी

Bhupen Bora BJP join: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। भूपेन बोरा की वजह से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी अपना स्टाइल बदलना पड़ा है। दरअसल, किसी नेता के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ज्यादा लोड नहीं लेते थे, लेकिन भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने पर राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया।