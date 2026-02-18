फिर बदला मौसम, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश की संभावना; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार रात देर मौसम बदल गया। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बुधवार सुबह तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की वर्षा और गरज-चमक के साथ बारिश हुई। वहीं हिमालयी रेंज में हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी की संभावना है। बुधवार को पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. पंजाब, दिल्ली समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है।