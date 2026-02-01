17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी की कोशिशें फेल! नहीं माने भूपेन बोरा, 22 फरवरी को भगवा रंग में रंगेंगे असम कांग्रेस के पूर्व चीफ

भूपेन बोरा ने सोमवार (16 फरवरी) को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी हाईकमान, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, ने उन्हें मनाने की कोशिश की और इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन बोरा ने फैसला नहीं बदला।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

Feb 17, 2026

Bhupen Borah

पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा

Assam Politics: असम की सियासत में बड़ा उलटफेर! पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को गुवाहाटी में भूपेन बोरा के आवास पर मुलाकात के बाद यह घोषणा की। सरमा ने इसे "घर वापसी" करार देते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले ही उनकी सदस्यता को मंजूरी दे दी है। बोरा के साथ कई अन्य कांग्रेस नेता भी भाजपा में शामिल होंगे, खासकर गुवाहाटी और नॉर्थ लखीमपुर में।

इस्तीफे का ट्विस्ट और कांग्रेस में असंतोष

भूपेन बोरा ने सोमवार (16 फरवरी) को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी हाईकमान, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, ने उन्हें मनाने की कोशिश की और इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन बोरा ने फैसला नहीं बदला। सरमा ने बताया कि बोरा कांग्रेस में "परिवारवाद" और टिकट वितरण में पक्षपात से नाराज थे। समागुरी विधानसभा उपचुनाव में उनके बेटे का नाम प्रस्तावित था, लेकिन राकिबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन को टिकट मिला, जो हार गए। बोरा ने 2021 में कांग्रेस-AIUDF गठबंधन का भी विरोध किया था और हाईकमान को पत्र लिखे थे।

हिमंता सरमा की मुलाकात और वादे

मंगलवार शाम सरमा बोरा के घर पहुंचे, जहां बोरा की पत्नी और बेटे ने आरती उतारी। सरमा ने कहा, "भूपेन बोरा असम कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता हैं। भाजपा में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया विवरण तय करेंगे। हम उन्हें सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाने में मदद करेंगे।" सरमा ने भाजपा को "मेरिट-आधारित राजनीति" वाली पार्टी बताया, जहां परिवारवाद नहीं चलता।

कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका

यह घटना असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बोरा लखीमपुर जिले से हैं और 30 साल से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। उनका जाना पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठाता है। कांग्रेस ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। असम में भाजपा पहले से मजबूत है, और ऐसे नेताओं का आना उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। भूपेन बोरा ने कहा कि वे अपने शुभचिंतकों और लखीमपुर के लोगों से सलाह लेंगे, लेकिन फैसला लगभग तय है। 22 फरवरी को गुवाहाटी में औपचारिक शामिल होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर को वापस मिलेगा अपना सम्मान! कानून मंत्री बोले- ‘प्रक्रिया जारी है, जल्द होगा पूर्ण राज्य पर फैसला’
राष्ट्रीय
Arjun Ram Meghwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 11:00 pm

Published on:

17 Feb 2026 10:02 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी की कोशिशें फेल! नहीं माने भूपेन बोरा, 22 फरवरी को भगवा रंग में रंगेंगे असम कांग्रेस के पूर्व चीफ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आंध्र प्रदेश में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! 7 साल की बच्ची का ड्रम में मिला शव, CCTV में कैद हुआ कातिल

Andhra Pradesh Police
राष्ट्रीय

TCS कर्मचारी को हाई कोर्ट के वकील ने सरेआम कार से घसीटा, घायल शख्स की मां ने बताई झगड़े की पूरी कहानी

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर को वापस मिलेगा अपना सम्मान! कानून मंत्री बोले- ‘प्रक्रिया जारी है, जल्द होगा पूर्ण राज्य पर फैसला’

Arjun Ram Meghwal
राष्ट्रीय

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Ajit Pawar's plane crash
राष्ट्रीय

गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

Amit Shah at ISKCON Temple
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.