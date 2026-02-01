राहुल गांधी की कोशिशें फेल! नहीं माने भूपेन बोरा, 22 फरवरी को भगवा रंग में रंगेंगे असम कांग्रेस के पूर्व चीफ

भूपेन बोरा ने सोमवार (16 फरवरी) को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी हाईकमान, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, ने उन्हें मनाने की कोशिश की और इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन बोरा ने फैसला नहीं बदला। सरमा ने बताया कि बोरा कांग्रेस में "परिवारवाद" और टिकट वितरण में पक्षपात से नाराज थे। समागुरी विधानसभा उपचुनाव में उनके बेटे का नाम प्रस्तावित था, लेकिन राकिबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन को टिकट मिला, जो हार गए। बोरा ने 2021 में कांग्रेस-AIUDF गठबंधन का भी विरोध किया था और हाईकमान को पत्र लिखे थे।