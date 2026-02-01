17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

अजित पवार की विमान हादसे में मौत के मामले में जल्द ही नया मोड़ आ सकता है। इस सिलसिले में आज उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की।

मुंबई

image

Tanay Mishra

Feb 17, 2026

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar's plane crash

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की बुधवार, 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग मारे गए। अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। उनके विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है। कुछ समय पहले सीआईडी (CID) की महाराष्ट्र यूनिट ने भी इस मामले की जांच शुरू की है। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने इस मामले में बड़ी मांग कर दी है।

क्या सीबीआई करेगी मामले की जांच?

अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) ने आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अजित पवार की मौत के मामले की जांच सीबीआई (CBI - Central Bureau of Investigation) को सौंपने की मांग की।

पार्टी के अन्य नेताओं ने भी की मुलाकात

सुनेत्रा पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद एनसीपी (अजित पवार गुट) के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel), मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) और पार्थ पवार (Parth Pawar) समेत कुछ अन्य सीनियर नेताओं ने भी महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अजित पवार के विमान हादसे की जांच सीबीआई से कराने की रिक्वेस्ट की है। तटकरे ने बताया कि फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में पत्र लिखेगी और सीबीआई जांच के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी।

Rahul Gandhi
#AjitPawarDeathमें अब तक
Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Sharad Pawar Ajit Pawar Baramati election

क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

Ajit Pawar and Rohit Pawar

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित ने कही बड़ी बात, 10 फरवरी को…

Sharad Pawar Ajit Pawar Pune election

अजित पवार के जाने के बाद सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं? PM मोदी पर शरद की सांसद का बयान क्या दे रहे संकेत?

Sharad Pawar meeting with Parth and Jay

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजित पवार के बेटे पार्थ और जय

Sunetra Pawar Oath

अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

‘अजित दादा की राख ठंडी भी नहीं हुई’, सुनेत्रा को जल्दबाजी में क्यों बनाया गया डिप्टी CM? सामने आई नई थ्योरी

Sunetra Pawar Oath

Sunetra Pawar Oath: पति की मौत के 3 दिन बाद ही क्यों बनीं डिप्टी सीएम ? जानें ‘पवार प्ले’ का इनसाइड सच

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

NCP विलय को लेकर शरद पवार के करीबी खोल दिया एक और बड़ा राज, बोले- अजित दादा कह रहे थे कि…

CBI

Updated on:

17 Feb 2026 06:58 pm

Published on:

17 Feb 2026 06:38 pm

Hindi News / National News / Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

राष्ट्रीय

