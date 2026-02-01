Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Ajit Pawar's plane crash
महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की बुधवार, 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग मारे गए। अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। उनके विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है। कुछ समय पहले सीआईडी (CID) की महाराष्ट्र यूनिट ने भी इस मामले की जांच शुरू की है। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने इस मामले में बड़ी मांग कर दी है।
अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) ने आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अजित पवार की मौत के मामले की जांच सीबीआई (CBI - Central Bureau of Investigation) को सौंपने की मांग की।
सुनेत्रा पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद एनसीपी (अजित पवार गुट) के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel), मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) और पार्थ पवार (Parth Pawar) समेत कुछ अन्य सीनियर नेताओं ने भी महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अजित पवार के विमान हादसे की जांच सीबीआई से कराने की रिक्वेस्ट की है। तटकरे ने बताया कि फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में पत्र लिखेगी और सीबीआई जांच के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी।
