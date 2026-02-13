क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

शिंदे ने लिखा- इस मर्जर को पूरा करना और पार्टी को मजबूती के साथ फिर से बनाना ही अजित दादा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मर्जर प्रोसेस पूरा होने के बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारियां अजित दादा को सौंपने का फैसला हमारा था। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम सब अजित दादा की लीडरशिप को मानने के लिए मेंटली तैयार थे।