13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

महाराष्ट्र एनसीपी (शरद पवार) के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने पार्टी मैगजीन के एडिटोरियल में खुलासा किया कि अजित पवार को अदृश्य ताकतों की धमकियों व साजिशों से मूल एनसीपी छोड़ने पर मजबूर किया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Mukul Kumar

Feb 13, 2026

Sharad Pawar Ajit Pawar Baramati election

अजित पवार और शरद पवार (Photo: X/NCP)

महाराष्ट्र एनसीपी (शरद पवार) के प्रेसिडेंट शशिकांत शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पार्टी की मैगजीन में एक एडिटोरियल लिखा है, जिसमें NCP के दो गुटों के बीच फूट और कथित मर्जर प्लान के छिपे हुए डायनामिक्स पर रोशनी डाली है।

शिंदे ने दावा किया कि दिवंगत डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को अदृश्य ताकतों की धमकियों और साजिशों के कारण ओरिजिनल NCP छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शिंदे ने आगे कहा कि दोनों पार्टियों के मर्जर का आखिरी फैसला मराठा नेता शरद पवार की मौजूदगी में हुआ था और इसकी घोषणा 12 फरवरी को होनी थी।

शिंदे ने बड़ा खुलासा किया

शिंदे ने बड़ा खुलासा करते हुए यह भी कहा कि शरद पवार और दूसरे सीनियर लीडर मर्जर के बाद एकजुट पार्टी की पूरी कमान अजित पवार को सौंपने पर सहमत हो गए थे।

शिंदे ने लिखा- इस मर्जर को पूरा करना और पार्टी को मजबूती के साथ फिर से बनाना ही अजित दादा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मर्जर प्रोसेस पूरा होने के बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारियां अजित दादा को सौंपने का फैसला हमारा था। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम सब अजित दादा की लीडरशिप को मानने के लिए मेंटली तैयार थे।

मर्जर ही दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि

शिंदे ने पार्टी के वफादार लोगों से अपील करते हुए कहा कि मर्जर ही दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा- अजित पवार का सपना अधूरा है और अब इसे पूरा करना पार्टी की जिम्मेदारी है।

उन्होने कहा- NCP को फिर से एक करना और मजबूत करना ही आखिरी मकसद है। नेताओं और वर्करों को अपने मतभेद भुलाकर इस एकता को पाने के लिए अपना नजरिया बड़ा करना होगा।

आर्टिकल पर क्या बोले अनिल देशमुख?

वहीं, आर्टिकल के छपने के बाद NCP (शरद पवार) के सीनियर नेता और पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा- मुझे नहीं पता कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। चूंकि उन्होंने आर्टिकल लिखा है, इसलिए शायद उनके पास मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। मुझे पर्सनली इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

हालांकि शरद पवार ने इस मामले पर पब्लिकली कमेंट करने से परहेज किया है, लेकिन शिंदे के आर्टिकल ने पर्दे के पीछे की इन बातों को सामने ला दिया है। लेकिन, शिंदे के खुलासे से एक नया विवाद खड़ा हो गया है और NCP (अजीत पवार गुट) ने इस पर तीखा प्रहार किया है।

अजित पवार के नेता ने टाइमिंग पर सवाल उठाया

NCP (अजीत पवार गुट) के स्पोक्सपर्सन सूरज चव्हाण ने इन दावों की टाइमिंग पर सवाल उठाया। चव्हाण ने आरोप लगाया कि जब नेता का पार्थिव शरीर अभी भी विद्या प्रतिष्ठान में है, तब मर्जर पर चर्चा करना असली सम्मान के बजाय पावर की हवस दिखाता है।

उन्होंने साफ किया कि सुनेत्रा पवार अब उनकी पार्टी की आखिरी अथॉरिटी हैं और कोई भी बातचीत उन्हीं के जरिए होनी चाहिए।

इसके अलावा, पार्टी लेजिस्लेटर अमोल मिटकरी ने कहा कि उनकी पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स में मर्जर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और इन अफवाहों को विरोधी खेमे के नेताओं की वजह से बताया।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Death: जब चाचा के लिए छोड़ दी थी लोकसभा सीट, विधायक बने तो आज तक नहीं हारे, कैसे राजनीति में आए अजित पवार?
राष्ट्रीय
image
#AjitPawarDeathमें अब तक
Sharad Pawar Ajit Pawar Baramati election

क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

Ajit Pawar and Rohit Pawar

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित ने कही बड़ी बात, 10 फरवरी को…

Sharad Pawar Ajit Pawar Pune election

अजित पवार के जाने के बाद सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं? PM मोदी पर शरद की सांसद का बयान क्या दे रहे संकेत?

Sharad Pawar meeting with Parth and Jay

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजित पवार के बेटे पार्थ और जय

Sunetra Pawar Oath

अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

‘अजित दादा की राख ठंडी भी नहीं हुई’, सुनेत्रा को जल्दबाजी में क्यों बनाया गया डिप्टी CM? सामने आई नई थ्योरी

Sunetra Pawar Oath

Sunetra Pawar Oath: पति की मौत के 3 दिन बाद ही क्यों बनीं डिप्टी सीएम ? जानें ‘पवार प्ले’ का इनसाइड सच

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

NCP विलय को लेकर शरद पवार के करीबी खोल दिया एक और बड़ा राज, बोले- अजित दादा कह रहे थे कि…

सुनेत्रा पवार VS सुप्रिया सुले, ज्यादा अमीर कौन? अजित पवार की पत्नी को ननद ने कितने वोटों से हराया था?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / National News / क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.