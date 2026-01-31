सुनेत्रा पवार VS सुप्रिया सुले, ज्यादा अमीर कौन? अजित पवार की पत्नी को ननद ने कितने वोटों से हराया था?

राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनकी ननद सुप्रिया सुले। (फोटो- IANS)
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन हो गया है। अब उनकी जगह पर पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को बैठाने की तैयारी चल रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक, सुनेत्रा आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकती हैं।
आज दोपहर 2:00 बजे अजित गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और एलएलसी मुंबई के विधान भवन में इकट्ठा होंगे। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने नोटिस भेजकर विधानसभा/विधान परिषद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाया है।
इस बीच, आज दोपहर होने वाली एनसीपी विधायक दल की बैठक से पहले, सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंचीं। वह कुछ देर पहले उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को अलॉट किए गए सरकारी आवास देवगिरी बंगले में गईं।
एनसीपी (अजित पवार) और एनसीपी (शरद पवार) के बीच विलय की अटकलें भी तेज हैं। हालांकि, अगर पुराने दिनों की बार करें तो दोनों पार्टियों की टकराव जगजाहिर है।
फिलहाल, सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले, उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भी बारामती सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी।
वह एनसीपी (अजित पवार) के टिकट पर मैदान में उतरीं थीं। उनके सामने अजित पवार की बहन और पूर्व सीएम शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खड़ीं थीं। ननद सुप्रिया एनसीपी (शरद पवार) की तरफ से मैदान में थीं।
सुनेत्रा पवार को इस चुनाव में अपनी ननद सुप्रिया से हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रिया ने बारामती में अपनी भाभी सुनेत्रा को 1.50 लाख से अधिक वोटों से हराया था।
लोकसभा चुनाव 2024 में सुनेत्रा और सुप्रिया दोनों ने हलफनामे अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी। जिसके मुताबिक, ननद सुप्रिया अपनी भाभी सुनेत्रा से ज्यादा अमीर हैं।
सुप्रिया सुले की कुल संपत्ति लगभग 166.52 करोड़ रुपये है। 2019 में उनकी संपत्ति 140.89 करोड़ थी। जो 5 साल में करीब 18 प्रतिशत तक बढ़ गई। वहीं, सुनेत्रा पवार की कुल संपत्ति लगभग 127.60 करोड़ रुपये है।
