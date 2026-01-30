Ajit Pawar Plane Crash: सीआईडी ने की मामले की जांच शुरू

अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया गया। बेटे पार्थ और जय ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अपने नेता के आखिरी दर्शन करने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई दी। जहाँ एक तरफ बारामती में लाखों की भीड़ ने नम आंखों से अपने 'दादा' को अंतिम विदाई दी, वहीं दूसरी तरफ नासिक से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अजित पवार के निधन का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनके एक कट्टर समर्थक की हार्ट अटैक से मौत हो गई।