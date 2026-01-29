Ajit Pawar: अजित के लिए कितने NCP विधायकों ने शरद पवार को दिया था धोखा? जाते-जाते उन्हें क्या संदेश दे गए डिप्टी CM?

उस समय एनसीपी के पास 53 विधायक थे। बगावत के बाद अजित पवार गुट के साथ अंततः 40-41 विधायक जुड़े रहे। शरद पवार गुट के पास 10-12 विधायक बचे। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 अन्य विधायक को भी मंत्री बनाया गया।