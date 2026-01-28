Ajit Pawar Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे अजित पवार? विमान हादसे में हुई मौत

हलफनामे में गहनों और वाहनों का भी उल्लेख है। अजित पवार के पास सिल्वर आइडल्स यानी चांदी की मूर्तियां और सिल्वर गिफ्ट आर्टिकल्स सहित लगभग 38 लाख रुपये के कीमती सामान दर्ज हैं। वहीं, सुनेत्रा पवार के पास सोने के आभूषण, डायमंड ज्वेलरी और चांदी के बर्तन मिलाकर करीब 1.19 करोड़ रुपये के गहने बताए गए हैं। वाहनों की बात करें तो अजित पवार के पास टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी, ट्रैक्टर और ट्रेलर सहित लगभग 75 लाख रुपये के वाहन हैं, जबकि सुनेत्रा पवार के पास करीब 10.70 लाख रुपये के वाहन दर्ज हैं।