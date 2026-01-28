28 जनवरी 2026,

बुधवार

कारोबार

Ajit Pawar Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे अजित पवार? विमान हादसे में हुई मौत

विधानसभा चुनाव 2024 में प्रस्तुत हलफनामे में अजित पवार और सुनेत्रा पवार की चल अचल संपत्ति, निवेश, गहने, वाहन और देनदारियों का विस्तृत उल्लेख दिया गया है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 28, 2026

ajit pawar

वरिष्ठ नेता अजित पवार की कुल संपत्ति 124 करोड़ रुपये बताई जा रही है। (PC: IANS)

Ajit Pawar Net Worth: बदलते मौसम के इस समय में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की आज 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। विमान बारामती में लैंड करते समय हादसे का शिकार हो गया। अजित पवार का नाम अक्सर अमीर नेताओं की गिनती में दिखाई पड़ता रहा है। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने चुनावी हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिससे उनकी संपत्ति की तस्वीर सामने आती है।

बैंक जमा और निवेश

हलफनामे के अनुसार अजित पवार की कुल चल संपत्ति लगभग 8.22 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की चल संपत्ति 14.57 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसमें नकद, बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, बीमा और पोस्टल सेविंग्स शामिल हैं। अजित पवार के पास करीब 3.09 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में दर्ज हैं, जबकि सुनेत्रा पवार के बैंक जमा लगभग 3.69 करोड़ रुपये हैं। निवेश के मामले में दोनों के पास विभिन्न कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के शेयर भी हैं।

गहने, वाहन और अन्य कीमती संपत्ति

हलफनामे में गहनों और वाहनों का भी उल्लेख है। अजित पवार के पास सिल्वर आइडल्स यानी चांदी की मूर्तियां और सिल्वर गिफ्ट आर्टिकल्स सहित लगभग 38 लाख रुपये के कीमती सामान दर्ज हैं। वहीं, सुनेत्रा पवार के पास सोने के आभूषण, डायमंड ज्वेलरी और चांदी के बर्तन मिलाकर करीब 1.19 करोड़ रुपये के गहने बताए गए हैं। वाहनों की बात करें तो अजित पवार के पास टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी, ट्रैक्टर और ट्रेलर सहित लगभग 75 लाख रुपये के वाहन हैं, जबकि सुनेत्रा पवार के पास करीब 10.70 लाख रुपये के वाहन दर्ज हैं।

अचल संपत्ति और घोषित देनदारियां

अचल संपत्ति के मामले में आंकड़े और भी बड़े हैं। अजित पवार की अचल संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 37.15 करोड़ रुपये है, जिसमें कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यावसायिक और आवासीय इमारतें शामिल हैं। सुनेत्रा पवार की अचल संपत्ति का मूल्य लगभग 58.39 करोड़ रुपये बताया गया है। पुणे और मुंबई के प्रमुख इलाकों में स्थित फ्लैट्स इन संपत्तियों का बड़ा हिस्सा हैं। देनदारियों की बात करें तो अजित पवार पर करीब 4.10 करोड़ रुपये और सुनेत्रा पवार पर लगभग 17.09 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की गई है।

कितनी है कुल संपत्ति? (Ajit Pawar Net Worth)

शपथ पत्र के अनुसार, यदि हम अजित पवार की कुल चल और अचल संपत्ति, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की चल और अचल संपत्ति, और 'हिंदू अविभक्त परिवार' (HUF) की संपत्ति को भी शामिल कर लें, तो उनकी कुल संपत्ति का योग 1,24,55,30,888 रुपये हो जाता है।

इसका विवरण इस प्रकार है:

  • अजित पवार (स्वयं): 45,38,30,709 रुपये
  • सुनेत्रा पवार (पत्नी): 72,97,05,179 रुपये
  • हिंदू अविभक्त परिवार (HUF): 6,19,95,000 रुपये (चल: 3,80,37,388 रुपये + अचल: 2,39,57,612 रुपये)
  • कुल योग: 45,38,30,709 + 72,97,05,179 + 6,19,95,000 = 1,24,55,30,888 रुपये

