Property News: सस्ते में खरीदना चाहते हैं घर तो इन 6 बातों का रखें ध्यान, बच जाएंगे लाखों रुपये

घर खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना जरूरी है। जिस इलाके में घर खरीदना है, वहां रहने वाले लोगों से जानकारी लें और आसपास के बाजार भाव का पता करें। घर की उम्र भी देखें, क्योंकि आमतौर पर मकान की आयु 70 से 80 साल मानी जाती है। यदि घर पुराना है, तो उसकी कीमत का आकलन जमीन की कीमत के आधार पर करें। जरूरत पड़ने पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह भी ली जा सकती है।