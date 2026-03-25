SIP Return: शॉर्ट टर्म एसआईपी से निवेशकों को मिला निगेटिव रिटर्न, जानिए किस फंड में कितना रहा घाटा

इक्विटी फंड में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न -12.3 फीसदी रहा है। वहीं, 2 साल का रिटर्न -4.1 फीसदी रहा है। लार्ज मिड कैप में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न -13.5 फीसदी रहा है। वहीं, 2 साल का रिटर्न -5.2 फीसदी रहा। लार्ज कैप में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न -10.4 फीसदी और 2 साल का रिटर्न -3.3 फीसदी रहा। मिड कैप फंड में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न-13.7 फीसदी और 2 साल का रिटर्न -5 फीसदी रहा। मल्टी कैप फंड में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न -15.4 फीसदी रहा। वहीं, 2 साल का रिटर्न -7.8 फीसदी रहा। स्मॉल कैप में एसआईपी का 1 साल का रिटर्न -13.4 फीसदी रहा और 2 साल का रिटर्न -5 फीसदी रहा। एसआईपी निवेशकों को एक साल में 13.5 फीसदी का औसत घाटा हुआ है।