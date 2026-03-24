Ticket Cancellation Rules: 8 घंटे से कम समय पहले तक कैंसिल कराया ट्रेन टिकट तो नहीं मिलेगा रिफंड, बदल गए नियम

48 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराने पर प्रति यात्री एक निश्चित शुल्क काटा जाता था। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये+GST काटा जाता था। वहीं, एसी चेयर कार के लिए 180 रुपये+GST काटा जाता था। 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25% काटा जाता था (न्यूनतम शुल्क लागू)। 12 घंटे से 4 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 50% काटा जाता था (न्यूनतम शुल्क लागू)। यदि टिकट को ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं किया गया या TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल नहीं की गई, तो कोई रिफंड नहीं मिलता था।