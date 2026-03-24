Indian Railway: रेलवे का बड़ा कदम, 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में बदलाव, देखें लिस्ट

Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों के ठहराव में बदलाव करते हुए बड़काना के स्थान पर रांची रोड और पतरातू स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का समय अब सुबह, शाम और रात के अनुसार तय किया गया है। जो यात्री आने वाले दिनों में यात्रा करने जा रहे है वे एक बार रेलवे द्वारा दी गई जानकारी को देख लें।