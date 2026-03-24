अचानक दिखें ये ‘5 लक्षण’ तो सावधान ! खराब हो सकती आपके बच्चे की किडनी

Health news: डिब्बाबंद, तलेभुने और अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ बच्चों की किडनी को तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। भोपाल सहित प्रदेश में बच्चों में किडनी रोग के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 4.9 फीसदी बच्चे और किशोर किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि पिछले एक दशक में इन मामलों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से 2 से 4 प्रतिशत बच्चों को किडनी प्रत्यारोपण तक की जरूरत पड़ रही है।