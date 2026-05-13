Gold Price Today May 13: आयात शुल्क बढ़ने से आज सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, उधर टूट गए ज्वेलरी कंपनियों के शेयर

Gold Price Today May 13: सोने पर आयात शुल्क बढ़ने का असर आज कीमतों पर देखने को मिला है। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी गई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का हाजिर रेट 8020 रुपये के जबरदस्त उछाल के साथ 1,62,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरेट सोने का भाव 7350 रुपये के उछाल के साथ 1,48,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 6010 रुपये के उछाल के साथ 1,21,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। उधर चांदी का भाव सीधे 20,000 रुपये बढ़कर 3,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।