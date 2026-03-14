Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, हर महीने मिलेगी 5,550 रुपये की इनकम, जानिए डिटेल

पोस्ट ऑफिस एमआईएस में निवेश करने के बाद निवेशक को हर महीने ब्याज के रूप में रकम मिलती है। इसमें आपको सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और फिर पूरे कार्यकाल के दौरान नियमित मासिक आय मिलती रहती है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इस दौरान निवेशक को हर महीने तय ब्याज मिलता है। अधिकतम निवेश पर इस स्कीम से हर महीने करीब 9,250 रुपये तक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद निवेश की गई मूल राशि वापस मिल जाती है। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है।