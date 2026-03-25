निवेशकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, सेंसेक्स 1200 और निफ्टी 400 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, इन सेक्टर्स में आई सबसे अधिक तेजी

सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी अल्ट्राटेक सीमेंट में 4.39 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 3.82 फीसदी, लार्सन एंड टुब्रो में 3.80 फीसदी, टाइटन में 3.50 फीसदी, इंडिगो में 3.46 फीसदी, ट्रेंट में 3.33 फीसदी, टाटा स्टील में 3.01 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.01 फीसदी, एसबीआई में 2.89 फीसदी, सनफार्मा में 2.86 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 2.58 फीसदी, एचयूएल में 2.49 फीसदी, एक्सिस बैंक में 2.48 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 2.32 फीसदी, एशियन पेंट में 2.28 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 2.16 फीसदी, एयरटेल में 1.85 फीसदी और ईटरनल में 1.79 फीसदी दर्ज हुई। इससे इतर टेक महिंद्रा में 1.66 फीसदी, पावरग्रिड में 1.42 फीसदी, टीसीएस में 0.86 फीसदी और बीईएल में 0.27 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।