Bank Holiday on Ram navmi: इस हफ्ते 4 दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में बंद रहेंगे बैंक, देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday in March 2026: इस हफ्ते देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी, क्योंकि 26 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच देश के अलग-अलग जोन में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इन दिनों कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे। बैंकों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। इसके अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि किस दिन कहां बैंक बंद रहने वाले हैं।