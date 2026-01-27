एक महीने में 100 घर खरीदना चाहता है यह शख्स, पहले से है 350 घरों का मालिक, आखिर क्या है रणनीति?

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 350 से अधिक घरों के मालिक नेथन बर्च ने बताया कि उनका लक्ष्य तेजी से पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा, “मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं एक महीने में 100 प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं।” बर्च के अनुसार उनकी कुल प्रॉपर्टी वैल्यू करीब 250 मिलियन डॉलर के आसपास है। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए पुराने घरों को रीफाइनेंस कर नए घर खरीदे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई निवेशक बड़ी संख्या में खरीदारी करता है तो पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत होता है।