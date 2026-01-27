एक महीने में 100 घर खरीदना चाहता है यह शख्स, पहले से है 350 घरों का मालिक, आखिर क्या है रणनीति?

नेथन बर्च एक महीने में 100 घर और खरीदना चाहते हैं। (PC: instagram/nathanbirch_)
रियल एस्टेट निवेश का बाजार लगातार चर्चा में बना हुआ है। बढ़ती महंगाई और हाउसिंग संकट के बीच बड़े निवेशकों की रणनीतियां आम लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में 350 से ज्यादा घरों के मालिक एक प्रॉपर्टी निवेशक ने ऐलान किया है कि वह सिर्फ एक महीने में 100 घर और खरीदने की योजना पर काम कर रहा है।
डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 350 से अधिक घरों के मालिक नेथन बर्च ने बताया कि उनका लक्ष्य तेजी से पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा, “मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं एक महीने में 100 प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं।” बर्च के अनुसार उनकी कुल प्रॉपर्टी वैल्यू करीब 250 मिलियन डॉलर के आसपास है। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए पुराने घरों को रीफाइनेंस कर नए घर खरीदे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई निवेशक बड़ी संख्या में खरीदारी करता है तो पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत होता है।
नेथन बर्च का कहना है कि वह महंगे इलाकों के बजाय अफोर्डेबल बस्तियों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा, “अभी भी मैं 110,000 से 400,000 डॉलर तक की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं।” बर्च के मुताबिक घरों के मुकाबले फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बेहतर कैश फ्लो देते हैं क्योंकि इनमें काउंसिल रेट, पानी और इंश्योरेंस जैसे खर्च कम होते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने सात यूनिट्स का एक ब्लॉक खरीदा, जिनमें से हर एक 146,000 डॉलर में पड़ा और हर यूनिट से 400 डॉलर प्रति सप्ताह का किराया मिल रहा है।
बर्च मानते हैं कि उनकी योजना से कई लोग नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “कई लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूं।” उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी मां भी कभी उन्हें ज्यादा प्रॉपर्टी ना खरीदने की सलाह देती थीं। बर्च ने कहा, “जब मेरे पास 200 प्रॉपर्टी हुईं तो मेरी मां ने कहा था, बेवकूफ मत बनो, और मत खरीदो।” हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है और परिवार को उनकी रणनीति पर भरोसा हो गया है।
