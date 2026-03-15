India-Bangladesh Deal: भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, ईद से पहले खत्म हुआ ईंधन संकट!

Bangladesh : पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) ने भारत (India) के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी अप्रेल महीने तक बांग्लादेश (Bangladesh) भारत से करीब 45,000 टन अतिरिक्त डीजल का आयात (Import) करेगा। इस बात की पुष्टि रविवार को एक उच्च अधिकारी ने की है। हाल ही में 5,000 टन डीजल (Diesel) भारत से बांग्लादेश पहुंच चुका है। इसके अलावा 18 या 19 मार्च के आसपास 5,000 टन डीजल की एक और खेप (Shipment) बांग्लादेश (Bangladesh) पहुंचने वाली है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के महाप्रबंधक (General Manager) मो. मुर्शीद हुसैन आजाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत से अतिरिक्त 40,000 टन डीजल (Diesel) मंगाने का प्रस्ताव मिला है। जरूरी प्रक्रियाएं, जैसे एलसी (Letter of Credit) खोलना और अन्य औपचारिकताएं (Formalities) पूरी होने के बाद, यह 40,000 टन डीजल भी अप्रेल तक पहुंच जाएगा। यह आपूर्ति भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (Friendship Pipeline) के माध्यम से की जाएगी, जिससे दोनों देशों के व्यापार (Trade) को नई गति मिलेगी।