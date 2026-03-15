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India-Bangladesh Deal: भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, ईद से पहले खत्म हुआ ईंधन संकट!

Import: बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से 45 हजार टन डीजल आयात करने का फैसला किया है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए सप्लाई फिर से शुरू हो गई है, जिससे ईद पर ईंधन संकट से राहत मिलेगी।

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भारत

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MI Zahir

Mar 15, 2026

India-Bangladesh Deal

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। (फोटो: AI)

Bangladesh : पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) ने भारत (India) के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी अप्रेल महीने तक बांग्लादेश (Bangladesh) भारत से करीब 45,000 टन अतिरिक्त डीजल का आयात (Import) करेगा। इस बात की पुष्टि रविवार को एक उच्च अधिकारी ने की है। हाल ही में 5,000 टन डीजल (Diesel) भारत से बांग्लादेश पहुंच चुका है। इसके अलावा 18 या 19 मार्च के आसपास 5,000 टन डीजल की एक और खेप (Shipment) बांग्लादेश (Bangladesh) पहुंचने वाली है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के महाप्रबंधक (General Manager) मो. मुर्शीद हुसैन आजाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत से अतिरिक्त 40,000 टन डीजल (Diesel) मंगाने का प्रस्ताव मिला है। जरूरी प्रक्रियाएं, जैसे एलसी (Letter of Credit) खोलना और अन्य औपचारिकताएं (Formalities) पूरी होने के बाद, यह 40,000 टन डीजल भी अप्रेल तक पहुंच जाएगा। यह आपूर्ति भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (Friendship Pipeline) के माध्यम से की जाएगी, जिससे दोनों देशों के व्यापार (Trade) को नई गति मिलेगी।

पाइपलाइन से आयात फिर से शुरू (Pipeline Diesel Import)

पहले भारत से डीजल ट्रेनों के जरिए आता था। लेकिन मार्च 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। इसके बाद से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से नियमित रूप से डीजल इस पाइपलाइन के रास्ते बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचता है।

पिछली सरकार ने लगाई थी रोक (Interim Government Ban Lifted)

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार ने इस पाइपलाइन के जरिए डीजल के आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने इस फैसले को पलट दिया। पिछले कुछ दिनों में 5,000 टन डीजल मंगाकर इस पाइपलाइन के जरिए आयात फिर से शुरू कर दिया गया है।

पश्चिमी एशिया के तनाव का असर (Middle East Crisis Impact)

हाल ही में पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन की कमी की अफवाहें फैली थीं। इससे पेट्रोल और डीजल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने और घबराहट में हो रही खरीदारी को रोकने के लिए सरकार ने बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।

ईद के पर्व पर मिली राहत (Eid Festival Relief)

मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोगों को गांव और बड़े शहरों के बीच सफर करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ईंधन की बिक्री पर लगी राशनिंग पूरी तरह से हटा ली गई है। अब लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ आसानी से त्योहार मना सकेंगे।

व्यापारिक और कूटनीतिक हलकों में खुशी की लहर

भारत और बांग्लादेश के बीच पाइपलाइन से डीजल व्यापार फिर से शुरू होने पर दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक हलकों में खुशी की लहर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

अप्रेल तक तय 40,000 टन डीजल की खेप पहुंचेगी

अब दोनों देशों के अधिकारियों की नजर 'लेटर ऑफ क्रेडिट' (LC) खुलने की प्रक्रिया पर है, ताकि अप्रेल तक तय 40,000 टन डीजल की खेप बिना किसी प्रशासनिक बाधा के बांग्लादेश पहुंच सके।

दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते बेहतर बनाने पर जोर

यह फैसला इस बात का बड़ा संकेत है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई बांग्लादेश सरकार भारत के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखने पर जोर दे रही है। (इनपुट :ANI)

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Updated on:

15 Mar 2026 05:32 pm

Published on:

15 Mar 2026 05:28 pm

Hindi News / World / India-Bangladesh Deal: भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, ईद से पहले खत्म हुआ ईंधन संकट!

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