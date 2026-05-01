ईरान का सबसे बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’! इजरायल-अमेरिका की नाकामी का उठाया फायदा, अब परमाणु डील पर करेगा अपनी मनमानी ?

अरब पर्सपेक्टिव्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक जैदोन अल्किनानी के मुताबिक, ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य रणनीति काफी हद तक विफल रही है। इस नाकामी का सीधा असर अब दोनों देशों की घरेलू राजनीति पर दिखने लगा है। अमेरिका और इजरायल का शुरुआती लक्ष्य ईरानी शासन को जड़ से खत्म करना और उसे पंगु बनाना था, लेकिन वे इस योजना में कामयाब नहीं हो सके। इस विफलता के कारण अब इजरायल की नेतन्याहू सरकार और अमेरिकी नेतृत्व दोनों ही गहरे राजनीतिक संकट और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। इजरायल के लिए अब हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाना एक 'प्रतीकात्मक जीत' हासिल करने से ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि वह अपनी जनता के सामने कोई तो बड़ी सफलता पेश कर सके।