2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के नए प्रस्ताव से नाखुश ट्रंप, फिर से बमबारी करने की दी धमकी

Iran-US Talks: ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान के इस प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 02, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अभी तक शांति समझौता नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान (Pakistan) के माध्यम से अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा है जिससे युद्ध का स्थायी अंत हो सके। इस शांति प्रस्ताव के अनुसार अब होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के मामले पर एक साथ बातचीत का प्रस्ताव है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को खोलने, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और कोई हमला न करने की गारंटी पर सहमति बनेगी। इसके अलावा ईरान परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार रहेगा, जिसके बदले में अमेरिका को प्रतिबंधों से राहत देनी होगी। ईरान इसके लिए पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति-वार्ता चाहता है।

ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश

ईरान के इस नए प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) नाखुश हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने खुद ही यह बात कही। उन्होंने ईरान के नए शांति प्रस्ताव के प्रति असुंतष्टि जताते हुए इसे अपर्याप्त बताया और कहा कि ईरान ऐसी चीज़ों की मांग कर रहा है जिनके लिए वह सहमत नहीं हो सकते। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनकी मुख्य शर्त है।

फिर से बमबारी करने की दी धमकी

ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी है। ट्रंप ने सीज़फायर के बाद कई मौकों पर कहा है कि वह फिर से युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ईरान नहीं माना, तो उनके पास युद्ध फिर से शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप के साथ हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसके दौरान सैन्य ब्रीफिंग भी आयोजित की गई थी। करीब 45 मिनट तक चली इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने की संभावना से जुड़े प्लान के बारे में बताया। इस मीटिंग के दौरान ईरान के खिलाफ संभावित रणनीतियों पर डिटेल में चर्चा हुई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 May 2026 09:25 am

Published on:

02 May 2026 08:23 am

Hindi News / World / ईरान के नए प्रस्ताव से नाखुश ट्रंप, फिर से बमबारी करने की दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं खालिस्तानी’, कनाडा की खुफिया एजेंसी ने चेताया

Khalistanis in Canada
विदेश

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार, ढाका ने भारतीयों के लिए सभी वीजा सेवाएं फिर से की शुरू

PM Modi and Bangladesh PM Tarique Rahman
विदेश

US Iran Talks: होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी से ईरान को 4.8 अरब डॉलर का नुकसान, पेंटागन का बड़ा दावा

Strait of Hormuz
विदेश

ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, जर्मनी में तैनात 5 हजार सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका

Donald Trump
विदेश

बस का हुआ भीषण एक्सीडेंट, मैक्सिको में 11 लोगों की मौत

Bus accident in Mexico
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.