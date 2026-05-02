बस का हुआ भीषण एक्सीडेंट, मैक्सिको में 11 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के बढ़ते मामले काफी चिंताजनक है। रोड सेफ्टी काफी अहम विषय है, लेकिन इसमें चूक होने की वजह से हर साल दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आए दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और अब मैक्सिको (Mexico) में एक बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है।