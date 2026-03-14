अब इस देश से नाराज़ हुए ट्रंप, राष्ट्रपति के लिए कह दी बड़ी बात…

इस साल की शुरुआत में अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला (Venezuela) में सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़ लिया। इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि वेनेज़ुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का कंट्रोल है। इस समय इज़रायल (Israel) के साथ मिलकर अमेरिका, ईरान (Iran) के खिलाफ जंग लड़ रहा है। क्यूबा (Cuba) के प्रति ट्रंप का रवैया भी किसी से छिपा नहीं है और कुछ दिन पहले वह क्यूबा पर मित्रवत तरीके से कब्ज़े की बात भी कह चुके हैं। अब ट्रंप एक और देश से नाराज़ हो गए हैं।