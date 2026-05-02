ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, जर्मनी में तैनात 5 हजार सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के आदेश पर हो रही इस वापसी की प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या उस स्तर पर आ जाएगी जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले थी। इसके तहत जर्मनी में तैनात एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को पूरी तरह वापस बुला लिया जाएगा, साथ ही एक लॉन्ग-रेंज फायर बटालियन की प्रस्तावित तैनाती को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जर्मनी में करीब 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है।