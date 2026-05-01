ईरान के साथ क्यों नहीं हो पा रही डील? ट्रंप ने खुलकर बताया, पाक पीएम और फील्ड मार्शल मुनीर पर भी दिया बयान

Iran-US War Update: ईरान के साथ डील क्यों अटकी हुई है, इसे लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान के अंदर ही नेतृत्व कई हिस्सों में बंटा हुआ है, जिस वजह से कोई ठोस फैसला निकल ही नहीं पा रहा। यानी बातचीत हो रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अब दूरी की वजह से आमने-सामने बैठकर बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए टेलिफोन के जरिए ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।