ईरान के साथ क्यों नहीं हो पा रही डील? ट्रंप ने खुलकर बताया, पाक पीएम और फील्ड मार्शल मुनीर पर भी दिया बयान

फोटो में पाक के पीएम शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (सोर्स: ANI)
Iran-US War Update: ईरान के साथ डील क्यों अटकी हुई है, इसे लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान के अंदर ही नेतृत्व कई हिस्सों में बंटा हुआ है, जिस वजह से कोई ठोस फैसला निकल ही नहीं पा रहा। यानी बातचीत हो रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अब दूरी की वजह से आमने-सामने बैठकर बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए टेलिफोन के जरिए ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।
इस बीच ट्रंप ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस प्रयास के बदले पाकिस्तान को बड़ा इनाम भी दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 2.4 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगाए जाएंगे।
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