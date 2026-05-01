ईरान ने अमेरिका को दे दिया एक और ऑफर, पाक के जरिए भेजा संदेश, पर समझौते की राह अब भी मुश्किल

अमेरिका का कहना है कि समुद्री रास्ता खोलने के बावजूद, अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो इससे अमेरिका का दबाव कमजोर पड़ जाएगा। खासतौर पर ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर के यूरेनियम को लेकर अमेरिका चिंतित है।