पश्चिम एशिया संकटः ईरान युद्ध से बदली खाड़ी देशों की कूटनीति, OPEC में बड़ी दरार, अब क्या करेगा UAE?

UAE द्वारा ओपेक छोड़ने के फैसले के पीछे दोनों देशों के बीच पहले से चल रही प्रतिस्पर्धा भी अहम मानी जा रही है। सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव अब कई मोर्चों पर गहराता दिख रहा है। यमन में जहां रियाद हूतियों से समझौता चाहता है, वहीं अबू धाबी अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है। सूडान में UAE 'RSF' के साथ है, जबकि सऊदी अरब सेना का समर्थन कर रहा है। यमन के मुकाला पोर्ट पर सऊदी हमले और इसके बाद UAE की सैन्य वापसी ने दोनों देशों के रिश्तों में दरार और बढ़ा दी। तेल के मोर्चे पर UAE का ओपेक से बाहर निकलना वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता का संकेत है, जहां आर्थिक हितों के साथ सुरक्षा अब केंद्रीय चिंता बनकर उभर रही है।