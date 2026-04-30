मिडिल ईस्ट संकट: यूरोपीय संघ ने लागू किया नया फ्रेमवर्क, अब प्रभावित सेक्टरों की मदद करेंगे यूनियन के देश

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यूरोपीय संघ (European Commission) ने नया फ्रेमवर्क लागू किया है। इसके जरिए यूरोपीय संघ के देश मिडिल ईस्ट संकट से प्रभावित हो रहे सेक्टर्स में मदद करेंगे। EU का फोकस उन सेक्टरों पर है, जो मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन सेक्टर्स में कृषि, मछली पालन, परिवहन और अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करने वाले उद्योग शामिल हैं। स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग ने कहा कि इस फ्रेमवर्क के नियम, दायरा और समय-सीमा को हालात के हिसाब से समय-समय पर बदला जा सकता है, खासकर मिडिल ईस्ट की स्थिति और दुनिया की आर्थिक हालत को देखते हुए इसकी कार्यशैली में बदलाव हो सकेगा।