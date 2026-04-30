13 साल बाद पहली बार मेरिट सूची में एक भी छात्र नहीं

हाई स्कूल परीक्षा परिणाम अंतर्गत ब्लेज एकेडमी उमरादाह की छात्रा वंशिक शर्मा ने 97.17 प्रतिशत अंक अर्जित कर जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान बनाया है। प्रयास शासकीय रेसिडेंसियल स्कूल पिनकापार के छात्र तिव्यांशु एवं नरगिश बांधव ने संयुक्त रूप से 97 प्रतिशत अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान बनाया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अर्जुंदा के यश कुमार साहू ने 96.83 प्रतिशत अर्जित कर तीसरा, प्रयास शासकीय रेसिडेंसियल स्कूल पिनकापार के अर्जित पटेल ने 96.33 प्रतिशत अर्जित कर चतुर्थ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवारीकला की छात्रा कृतिका एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमोरा की छात्रा आयुषी ने संयुक्त रूप से 95.83 अर्जित कर पांचवां स्थान बनाया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अर्जुंदा की छात्रा समृद्धि, तेलिना देवांगन और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंडेरा की छात्रा दीपिका साहू एवं लिंगेश्वर पब्लिक स्कूल सनौद की छात्रा तृप्ति देवांगन सहित कुल 4 छात्राओं ने संयुक्त रूप से 95.50 प्रतिशत अर्जित छठवां स्थान बनाया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघमरा की छात्रा नीलिमा देवांगन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनेली की छात्रा खुशबू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिचलगोंदी के छात्र शिवम निषाद, प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार के छात्र टेकेन्द्र एवं गीत शील ने 95.17 अंक अर्जित कर सातवां स्थान बनाया है। प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार के छात्र मुकेश कुमार ने 95 प्रतिशत अंक अर्जित कर आठवां, प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार के छात्र जोशी ने 94.83 अंक अर्जित कर नौवां एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसहीकला की छात्रा यामिनी हिरवानी, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गुंडरदेही के छात्र निखिल साहू एवं लिंगेश्वर पब्लिक स्कूल सनौद के छात्र चिरंजीवी ने 94.67 अंक अर्जित कर दसवां स्थान बनाया है।